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لبنان

كتابٌ من أحد نوّاب التغيير لوزارة الداخلية.. هذا ما طلبه

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
20-08-2022 | 15:33
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وجّه وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسّام المولوي كتاباً إلى محافظ جبل لبنان محمد مكّاوي، طلب فيه إخلاء المبنى القائم على العقار رقم 1186 في منطقة بعاصير العقاريّة. 
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ووفقاً لمعلومات "لبنان24"، فإنّ النائب حليمة القعقور تقدّمت بكتاب إلى وزارة الداخلية بشأن المبنى، طالبة إخلاءه فوراً كونه يشكل خطراً على قاطنيه.
 
ووفقاً للمصادر، فقد ظهرت على المبنى تشققات عديدة، وقد كشف عليه أحد المهندسين مؤخراً ليتبين أنه غير صالحٍ للسكن.
 
وبحسب المعطيات، فإنّ عمليات إخلاء المبنى بدأت بإشراف ومواكبة من الجهات المعنيّة. 
 

 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"
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