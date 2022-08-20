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لبنان

توقيفات لـ"مخابرات الجيش" في بيروت.. هؤلاء وقعوا بقبضبتها

Lebanon 24
20-08-2022 | 16:02
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أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة كاليري سمعان ـــ الشياح المواطنين (م.ح.) و(ه.ب.) و(س.ه.) والسوري (غ.ج.) لإقدامهم على تعاطي المخدرات وترويجها والإتجار بها، ولإقدام الأخير على ترويج عملة مزورة وحيازته مبلغاً كبيراً منها. كما يوجد في حقه عدّة مذكرات توقيف بجرم السلب ونقل المخدرات والإتجار بها.
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سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفِين بإشراف القضاء المختص، بحسب ما أعلن بيان للجيش.
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