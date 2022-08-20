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لبنان

بعد بروز أزمة مياه في سجن القبّة.. هذا ما أوضحه وزير الداخلية

Lebanon 24
20-08-2022 | 16:21
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ردّ وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال بسام مولوي على ما جرى تداولهُ عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي من رسائل صوتية تحمله مسؤولية انقطاع المياه عن سجن القبة لمدة 3 أيام.
 
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وأشار المولوي في بيان إلى أنه "عمل جاهداً لإعادة ضخّ المياه إلى السجن المذكور، وهو الأمر الذي تحقق اليوم"، موضحاً أن "آمر سجن القبلة أبلغه أن الانقطاع حصل لساعات قليلة بفعل تعطل موتور الضخ الذي تم شراء بديل عنه يُسلم غداً"، وأضاف: مع هذا، فإن الدفاع المدني ساعد في تأمين كميات من الماء بشكل موقت".
وأكد مولوي أن "آمر السجن أكد له توفر الكهرباء هناك، وأبلغه أن كل ما يجري الحديث عنه بهذا الخصوص غير صحيح"، وتابع: "أما عن مبلغ العشرين ملياراً المخصص لطبابة رجال قوى الأمن، فقد واجه عقبات إدارية ومالية جرى العمل على تذليلها بعد انتظار فتح اعتماد لهذه الغاية". 
 
وفي ما يتعلق بالهجوم الحاد الوارد في بعض الرسائل رفض مولوي الرد عليها وقال: "انا لا انزل إلى هذا المستوى من الكلام غير اللائق والمبني على الافتراءات والأكاذيب".
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