سقوط الاهراءات تابع.. هذا ما جرى في الساعات الماضية

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كشفت معلومات "الجديد" أن معدلات انحناء الأجزاء الشمالية من اهراءات القمح سجلت تسارعا ملحوظا خلال الساعات الماضية، مشيرة الى ان جميع المؤشرات وارقام اجهزة التحسس تؤكد احتمالية السقوط خلال الدقائق القادمة.