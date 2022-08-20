عرضٌ إسرائيلي جديد للبنان بملف التّرسيم.. ماذا عن حقل "كاريش"؟

أشارت وسائل اعلام اسرائيلية، الى ان إسرائيل قدمت عرضا جديدا للبنان عبر وسطاء لحل أزمة ترسيم الحدود البحرية، مشددة على أن موضوع منصة كاريش لا تنازل فيه.



Advertisement وكان مصدر رسمي لبنانيّ قد أكد في حديث عبر وكالة "سبوتنيك"، اقتراب لبنان وإسرائيل من التوصل إلى اتفاقٍ بشأن ملف ترسيم الحدود البحرية، وأضاف: "نحنُ قريبون جداً من التوصل إلى اتفاق حول ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، والجانب اللبناني تبلغ بأن الجواب الذي سيحمله الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين من الجانب الإسرائيلي رداً على المقترح اللبناني إيجابي".