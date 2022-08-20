خروقات إسرائيلية جديدة للبنان.. هذا ما أعلنه الجيش

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"بتاريخ 20 / 8 /2022 الساعة 00.30 أقدم زورق حربي تابع للعدو الإسرائيلي، على خرق المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة، لمسافة حوالى 270 متراً ولمدة 50 دقيقة. وعند الساعة 4.00 أقدم زورق معادٍ مماثل على خرق البقعة البحرية المذكورة لمسافة حوالى 333 متراً ولمدة 50 دقيقة.وتتم متابعة موضوع الخرقين بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان".