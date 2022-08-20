Advertisement

لبنان

رسالة ماكرون: دعم لعون أم خطوة بروتوكولية؟

Lebanon 24
20-08-2022 | 23:09
A-
A+
Doc-P-982654-637966590663579782.jpg
Doc-P-982654-637966590663579782.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تلقّى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون من نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون رسالة شكره فيها على رسالة التهنئة التي وجهها إليه الرئيس عون بمناسبة العيد الوطني الفرنسي. وتضمّنت الرسالة بحسب ما أعلن حرص الرئيس الفرنسي على تعزيز وتطوير العلاقات اللبنانية – الفرنسية.
Advertisement
فهل يمكن إعتبار هذه الرسالة، رسالة دعم للرئيس عون خصوصًا أننا على أبواب نزاع سياسي مفتوح في أواخر ولاية الرئيس؟
" الديار" نقلت عن وزير سابق معارض للعهد، "ان هذه الرسالة هي رسالة بروتوكولية لا أكثر ولا أقلّ، وإذا ما تمّ إعطاؤها هذا القدر من التسويق الإعلامي فالسبب يعود إلى رغبة فريق رئاسة الجمهورية إظهار الرئيس بصورة جيدة وأن الدول الكبرى تحاور رئيس البلاد وأن لا عزلة لهذا الرئيس لا من قريب ولا بعيد". ويضيف الوزير السابق"الواقع على الأرض مغاير لهذا الأمر، فالدول الكبرى تتدخّل مع كل القوى السياسية وتحاورها وتُملي عليها من دون حتى معرفة رئيس البلاد وهو أمر أمعنت فيه فرنسا بشكل مفضوح. ولا يغيب بال أحد عن التواصل اليومي شبه الدائم بين القوى السياسية المحلّية وسفراء هذه الدول وهو إن دلّ على شيء، يدل على مدى التدويل الذي وصلت إليه الأزمة اللبنانية".
ويضيف الوزير السابق"للأسف فشلت القوى السياسية (السيادية والممانعة) في إيجاد حل لبناني للأزمة نظرًا إلى أنها تتعلّق بشكل كبير بالخارج وبإملاءاته ولكن أيضًا بمصالحها الضيقة التي ستقوّض تشكيل الحكومة وحتى انتخاب رئيس جمهورية". ويتوقّع الوزير" أن تُفشل القوى السياسية عملية انتخاب رئيس للجمهورية وبالتالي سنكون أمام معضلة كبيرة خصوصًا أن محيط الرئيس عون بدأ يتحدّث أكثر فأكثر عما يسمّى بـ «حرّاس الجمهورية والحقوق»!
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:18 | 2022-08-21
07:07 | 2022-08-21
07:29 | 2022-08-21
08:29 | 2022-08-21
07:46 | 2022-08-21
07:40 | 2022-08-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website