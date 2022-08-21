11 نائباً يُشكّلون "بيضة قبان"... من سينتخبون لرئاسة الجمهوريّة؟

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ويُشكّل النواب السنّة وحلفاؤهم، ضمن فريق "المعارضة" 11 نائباً، وهم من تكتّل "الإعتدال الوطني": أحمد الخير، وليد البعريني، محمد سليمان، سجيع عطيّة، عبد العزيز الصمد وأحمد رستم. فيما هناك تفاهم بينهم وبين النائب الطرابلسيّ أشرف ريفي، ومع النائب البقاعيّ بلال الحشيمي، ونواب بيروت السنّة فؤاد مخزومي، ونبيل بدر ومحمد الحوت.وقد بدأ التنسيق في ما بينهم حول الإستحقاق الرئاسيّ من خلال الإجتماعات في دارتيّ بدر ومخزومي، ومن خلال زيارة النائبين وليد البعريني وبلال الحشيمي لدار الفتوى، نهار الخميس الماضي، والتي كانت مُلفتة، حيث يُفسّر مراقبون أنّ اللقاء هو لأخذ رأيّ مفتي الجمهوريّة اللبنانيّة الشيخ عبد اللطيف دريان، حول المواصفات الرئاسيّة التي يتمنّى أنّ تتوفر في المرشّح التي ترغب دار الفتوى وصوله إلى بعبدا. فلا يُخفى على أحد أنّها تُحبّذ وصول شخصيّة سياديّة، كيّ لا يتكرّر السيناريو الحالي، ووسطيّة، لتلافي المشاكل السياسيّة، وخصوصاً مع الطائفة السنّية، التي يرى المراقبون أنّها تأثّرت كثيراً في ولاية الرئيس ميشال عون.وبالعودة إلى النواب الـ11، فقد سبق وانقسمت آراؤهم في الإستشارات النيابيّة الملّزمة الأخيرة، ما يطرح عدّة علامات إستفهام حول عدم تمكّنهم من التوافق حول شخصيّة رئاسيّة موحّدة. ويقول مراقبون إنّه لا يُخفى على أحد أنّ بعضا من نواب الشمال السنّة يدعمون رئيس تيّار "المردة" سليمان فرنجيّة، فكان الرئيس الحريري، قبل إعتكافه عن المشاركة في الحياة السياسيّة، سينتخبه، وكان داعماً له في العام 2016، ولكّن ظروف التسويّة آنذاك، أفضت إلى التوافق على إنتخاب عون. ويُتابع المراقبون أنّه بين إنتخاب فرنجيّة ورئيس "التيّار الوطنيّ الحرّ" النائب جبران باسيل، من الثابت أنّ النواب السنّة: وليد البعريني ومحمد سليمان وأحمد الخير وعبد العزيز الصمد سينتخبون فرنجيّة، لأنّه توافقيّ، ولم يُعادِ الطائفة السنّية، من ناحيّة الخصومة مع "المستقبل"، كما فعل فريق "العهد" طيلة الفترة الأخيرة. ويُشير المراقبون إلى أنّ النائب العلوي أحمد رستم، والنائب الارثوذكسيّ سجيع عطيّة من المرجّح أيضاً أنّ يسيرا بالقرار عينه.ويُضيف مراقبون أنّ الإحتمالات تبقى مفتوحة، بانتظار إعلان بقيّة الأفرقاء التي تتشاور في ما بينها، عن تقديمها مرشّحيها، فإذا كانت وسطيّة، واختارت إسماً غير فرنجيّة، فحظوظ الأخير ستتدنّى، وعندها، سيكون تصويت نواب "الإعتدال الوطني"، حكماً بورقة بيضاء، أو السير بمرشّح "المعارضة"، أو تثبيت موقفهم الداعم لرئيس "المردة".ويلفت مراقبون إلى أنّ الإتّجاهات السياسيّة تختلف بين النواب الـ11، فإذا كان نواب عكار ونائبا طرابلس أحمد الخير وعبد العزيز الصمد يُؤيّدون فرنجيّة، فحليفهم أشرف ريفي، ومعه فؤاد مخزومي يُشدّدان على وصول رئيسٍ سياديّ فقط، وقد انضما وحدهما إلى إجتماعات نواب "المعارضة"، فيما من الملفت أنّه تمّ إسبتعاد باقي النواب السنّة، فلا يزال البعض يعتبرهم أنّهم كانوا من المنظومة السياسيّة، وان "المستقبل" شارك فريق "العهد" في الحكم. ويسأل المراقبون "إذا سمّت "المعارضة" ومعها ريفي ومخزومي مرشّحها، هل سيُصوّت له نواب "الإعتدال الوطني"؟ويُشير مراقبون إلى أنّ بعض هؤلاء النواب يلتقي في العناوين الرئيسيّة مع "القوّات اللبنانيّة"، والبعض الآخر يُخالفها تماماً، وخصوصاً بعد الفتور في العلاقة بين معراب والرئيس الحريري، وصولاً إلى غياب التنسيق مع "صقور المستقبل" في الإنتخابات النيابيّة الأخيرة. ففيما تُعارض "القوّات" وصول فرنجيّة أو أيّ مرشّحٍ غير سياديّ مقرّبٍ من "حزب الله" وإيران وسوريا، فإنّ ريفي ومخزومي، يلتقيان معها في هذه العناوين، بينما تكتّل "الإعتدال الوطني" يرى الأمور من منظار التحالفات القديمة لـ"المستقبل"، تماماً مثلما حدث في انتخابات رئيس مجلس النواب، وتسميّة رئيس الحكومة المكلّف.