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لبنان

جرحى على طريق عام حناويه - صور... ماذا حصل هناك؟ (صور)

Lebanon 24
21-08-2022 | 01:16
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أُصيب عدد من الجرحى في انقلاب سيارة على طريق عام حناويه - صور. 

وقد استُعملت معدّات هيدروليكية لسحب المصابين، بعد تضرّر هيكل السيارة بشدّة. وجرى نقلهم عبر سيارتي إسعاف إلى مستشفى اللبناني الإيطالي في صور.
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