جرحى على طريق عام حناويه - صور... ماذا حصل هناك؟ (صور)

أُصيب عدد من الجرحى في انقلاب سيارة على طريق عام حناويه - صور.





وقد استُعملت معدّات هيدروليكية لسحب المصابين، بعد تضرّر هيكل السيارة بشدّة. وجرى نقلهم عبر سيارتي إسعاف إلى مستشفى اللبناني الإيطالي في صور.