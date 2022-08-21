Advertisement

لبنان

اليكم السبب الذي أجج الحديث عن ضغط على المجلس الدستوري

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
21-08-2022 | 01:30
A-
A+
Doc-P-982710-637966673155400254.jpg
Doc-P-982710-637966673155400254.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أكد مرجعٌ إستشاري أن إتصالات عدة حصلت مع عدد من قضاة المجلس الدستوري  بداعي "الاستفسار" عن مهل الطعون وتاريخ إصدار القرارات، لكنها في خلفيتها المخفية ، ربما شكلت "رسائل ضغط" للتأثير على القرارات المرتقبة ، وضمن دوائر محددة. 
Advertisement
وأشار المصدر الإستشاري الى أن ريبة بعض القوى السياسية التي تم التعبير عنها علنا  جاءت بعد تسريب خبر  حصول هذه الاتصالات .
وكان رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع  حذر من «ضغوط كبيرة» يمارسها «حزب الله» و«التيار الوطني الحر» على أعضاء المجلس الدستوري «للتلاعب بالطعون بالانتخابات النيابية بغية نقل أربعة مقاعد من المعارضة إلى الموالاة».
الا ان  المجلس الدستوري اصدر  بيانا جاء فيه " أن كل الكلام والتكهنات بصدور قرارات لصالح جهات معينة بنتيجة الطعون الانتخابية النيابية، لا يعنيه، وأنه ما زال في طور التحقيق بالطعون المقدمة إليه، ويتم إعداد تقارير بشأنها في مهلة أقصاها 30 أيلول المقبل، علماً بأن القانون حدد مهلة شهراً على الأكثر تلي ورود التقرير للمذاكرة في الطعن وإصدار القرارات النهائية».
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:18 | 2022-08-21
07:07 | 2022-08-21
07:29 | 2022-08-21
08:29 | 2022-08-21
07:46 | 2022-08-21
07:40 | 2022-08-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website