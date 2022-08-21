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لبنان

نائبة "تغييرية" تشاغب على زملائها: هذا ما تريده

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
21-08-2022 | 01:45
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تقوم  نائبة ضمن "كتلة التغيير النيابية" بدور كبير في مسعى توحيد النواب الـ13 ومنع انفراط عقد الكتلة خلال المرحلة المقبلة بسبب الخلافات في وجهات النظر التي بدأت تظهر  بشكل مكثف بينهم.
وترى مصادر مطلعة أن "هذه النائبة تحاول ايضا منع اي نزوح لبعض النواب بإتجاه "لقاء الثلثاء النيابي" بسبب وجود قوى سياسية وبعض الشخصيات التي تعتبر من وجهة نظرها، شريكة في السلطة والنظام  اللبناني".
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وتؤكد المصادر" أن حضور وجهة نظر هذه النائبة لا يزال خجولا داخل اروقة قوى التغيير لكنها في الوقت نفسه لديها قدرة واسعة على المشاغبة الاعلامية ما يؤثر بشكل او بآخر على التوجهات السياسية للناشطين والكوادر".
المصدر: خاص "لبنان 24"

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