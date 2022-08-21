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لبنان

حوادث السير تحصد المزيد من الضحايا.. هذه حصيلة الأمس!

Lebanon 24
21-08-2022 | 01:29
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أفادت "غرفة التحكم  المروري"، عبر "تويتر"، عن سقوط  قتيلين و4 جرحى في 6 حوادث خلال الـ24 ساعة الماضية.
 
 
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