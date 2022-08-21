البطاقة المصرفيّة مرفوضة؟!

بعدما أصبح متاحاً دفع نصف قيمة فاتورة السوبرماركت بالبطاقة المصرفية، والنصف الآخر نقداً، عُلم أنّ سوبرماركت معروف، قرّر مؤخّراً عدم قبول دفع نصف الفاتورة بالبطاقة المصرفيّة، وفرض على الزبائن الدفع نقداً فقط، علماً أنّ بقيّة السوبرماركت الكبيرة لا تزال تقبل الدفع بالبطاقات.

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وأثارت هذه الخطوة إمتعاض الزبائن الذين يعتمدون على البطاقة المصرفيّة لشراء حاجاتهم، وخصوصاً وأنّ هناك حدوداً سمح بها مصرف لبنان لكافة عملاء المصارف، عبر سحب مبلغ معيّن فقط من راتبهم أو حسابهم الشهري، وأصبحت الليرة محدودة بين أيديهم.