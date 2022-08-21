Advertisement

لبنان

مطاعم لبنانيّة صوب الخارج: انتقال نهائي أم توسعة؟

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
21-08-2022 | 03:45
A-
A+
Doc-P-982742-637966719289245874.jpg
Doc-P-982742-637966719289245874.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
عمد أصحاب مطاعم معروفة في لبنان، في الآونة الأخيرة، إلى توسيع نشاطاتهم خارج البلاد، لضمان إستمراريّة مؤسساتهم السياحيّة، بعد تدهور الوضع الإقتصاديّ في لبنان، وتراجع السياحة الداخليّة، وإنخفاض القدرة الشرائيّة لدى أغلبيّة المواطنين.
Advertisement
فقام أصحاب هذه المؤسسات بافتتاح فروع لمطاعمهم في دول الخليج، وخصوصاً في دولة الإمارات العربية المتّحدة، والمملكة العربيّة السعوديّة، كما عمد أصحاب مطاعم أخرى، إلى فتح فروعٍ في القارة الأفريقية، وتحديداً في مصر، وفي الدول حيث ينتشر اللبنانيون، كما هو الحال في الكاميرون، أو ساحل العاج.
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:18 | 2022-08-21
07:07 | 2022-08-21
07:29 | 2022-08-21
08:29 | 2022-08-21
07:46 | 2022-08-21
07:40 | 2022-08-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website