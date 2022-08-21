لعدم مواجهة لاعب إسرائيلي... هكذا علّق كلاس على انسحاب شربل ابو ضاهر من بطولة العالم للفنون القتالية!

غرد وزير الشباب والرياضة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور جورج كلاس على "تويتر": "اللبناني جدا، شربل أبو ضاهر، ينسحب من بطولة العالم للفنون القتالية المختلطة لعدم مواجهة لاعب إسرائيلي، هذا البطل يعرف كيف يرفع اسم لبنان وينتصر داخل الحلبة وخارجها. شكرا لحضرة اللواء عباس إبراهيم الذي حرص على الاسراع باصدار جواز سفر للاعبين".

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