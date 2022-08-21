لعدم مواجهة لاعب إسرائيلي... هكذا علّق كلاس على انسحاب شربل ابو ضاهر من بطولة العالم للفنون القتالية!

اللبناني جداً ، شربل ابو ضاهر ، ينسحب من بطولة العالم للفنون القتالية المختلطة لعدم مواجهة لاعب إسرائيلي ,هذا البطال يعرف كيف يرفع اسم لبنان و ينتصر داخل الحلبة و خارجها.
شكراً لحضرة اللواء عباس إبراهيم الذي حرص على الاسراع بإصدار جوازات السفر للاعبين pic.twitter.com/XQ1UCdoNHP
— Georges Kallas جورج كلاس (@KallasDr) August 21, 2022
اللبناني جداً ، شربل ابو ضاهر ، ينسحب من بطولة العالم للفنون القتالية المختلطة لعدم مواجهة لاعب إسرائيلي ,هذا البطال يعرف كيف يرفع اسم لبنان و ينتصر داخل الحلبة و خارجها.
شكراً لحضرة اللواء عباس إبراهيم الذي حرص على الاسراع بإصدار جوازات السفر للاعبين pic.twitter.com/XQ1UCdoNHP