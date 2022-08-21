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لبنان

سلاحٌ يظهر عند الحدود الجنوبية.. فيديو إسرائيلي يكشف ما جرى

Lebanon 24
21-08-2022 | 03:32
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زعمت هيئة البث الرسمية الإسرائيلية "كان"، السبت، أن "حزب الله أنشأ غرفاً صغيرة في المناطق المحظورة عند الحدود الإسرائيلية".
 
وادّعت الهيئة في تقرير لها إلى أنه خلال الشهرين الماضيين، نصب أعضاء "حزب الله" ما لا يقل عن 15 غرفة صغيرة في منطقة يحظر تواجد الحزب فيها استناداً لقرار الأمم المتحدة رقم 1701. 
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ووفقاً لـ"كان"، فإنّ "تلك الغرف تحتوي على أسلحة خفيفة، ومن يقوم بتشغيل وإدارتها هم أعضاءٌ من قوة رضوان التي تمثل وحدة النخبة في حزب الله". 
 
ولفتت الهيئة إلى أن "إحدى الوثائق المصورة أظهرت شخصاً ينتمي إلى حزب الله وهو يحاول إدخال رصاصات في مُسدّس"، زاعمة أن "ذلك الشخص تعمّد أن يرى الجيش الإسرائيلي سلاحه بشكل واضح". 
 
كذلك، نشرت هيئة البث مقاطع فيديو يظهر فيها أحد عناصر "حزب الله" وهو يقوم بحركة تهديد ويمسك بسكين تجاه جنود الجيش الإسرائيلي المتواجدين في المنطقة الحدودية.
 
وأضافت الهيئة: "هذا الاحتكاك يحدث بمعزل عن التوترات حول الحدود البحرية، لكنه يعدّ مصدر إزعاج خطير للجيش الإسرائيلي".
 
 

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