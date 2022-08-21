تحرّك إسرائيلي قبالة السياج الحدودي.. ماذا يجري؟

أقدمت مجموعة إسرائيلية مدنية وعسكريّة، اليوم الأحد، على تفقد محلة العبارة قبالة بلدة كفركلا قضاء مرجعيون، وذلك عند الجهة الجنوبية لمُستعمرة المطلة.

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