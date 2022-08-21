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لبنان

تحرّك إسرائيلي قبالة السياج الحدودي.. ماذا يجري؟

Lebanon 24
21-08-2022 | 03:50
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أقدمت مجموعة إسرائيلية مدنية وعسكريّة، اليوم الأحد، على تفقد محلة العبارة قبالة بلدة كفركلا قضاء مرجعيون، وذلك عند الجهة الجنوبية لمُستعمرة المطلة.
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ووفقاً للوكالة "الوطنية للإعلام"، فإنّ وفد المجموعة العسكرية والمدنية تألف من حوالى 40 سيارة وزهاء 80 شخصاً، في حين عمَد الجيش اللبناني إلى تسيير دورياتٍ إلى جانب قوات اليونيفيل عند الجهة اللبنانيّة. 
 
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