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لبنان

جميل السيّد: الفتنة على الأبواب

Lebanon 24
21-08-2022 | 03:58
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كتب النائب جميل السيّد عبر حسابه على "تويتر":
 
"إنتخابات رئاسية!
ت١، ٢٠٠٤ إجتمعت ب ١٥ سفيراً بلادهم أعضاء بمجلس الأمن وقلت خطّياً ان الأمن في لبنان سينهار تحت الضغوط الدولية،
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وكان ما كان..
اليوم نحن محلياً وخارجياً أسوأ بكثير من ٢٠٠٥،
وإسرائيل متوتّرة على الترسيم البحري،
وساحتنا مكشوفة،
وإذا لم نضبّها بسرعة
فالفتنة على الأبواب".
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