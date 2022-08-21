جميل السيّد: الفتنة على الأبواب

كتب النائب جميل السيّد عبر حسابه على "تويتر":

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"إنتخابات رئاسية!ت١، ٢٠٠٤ إجتمعت ب ١٥ سفيراً بلادهم أعضاء بمجلس الأمن وقلت خطّياً ان الأمن في لبنان سينهار تحت الضغوط الدولية،وكان ما كان..اليوم نحن محلياً وخارجياً أسوأ بكثير من ٢٠٠٥،وإسرائيل متوتّرة على الترسيم البحري،وساحتنا مكشوفة،وإذا لم نضبّها بسرعةفالفتنة على الأبواب".