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لبنان

الرّاعي: رئاسة الجمهوريّة هي أساس وجود كيان لبنان

Lebanon 24
21-08-2022 | 04:01
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اعتبر البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي أنّ "رئاسة الجمهورية هي أساسُ وجود كيان لبنان"، وقال: "نحنُ بحاجة إلى رئيس يرسمُ حدود الدولة ليس من الخارج فقط إنّما في الداخل أيضاً".
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وفي كلمةٍ له خلال عظة الأحد من الديمان، أكد الراعي أنه "من الواجب الكنسي مخاطبة ضمائر المسؤولين وحضّهم على تشكيل حكومة جديدة وانتخاب رئيسٍ جديد للجمهورية ضمن المُهل الدستورية".

مع هذا، فقد اعتبر الراعي أنّ "قدرة الرئيس على مواجهة التحديات تنبعُ من اخلاقه ومناعته امام الاغراءات"، وأكمل: "قدرة الرئيس هي خبرته في الشأن العام فلا يأتي على أساس دفتر شروط من هنا وهناك".


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