الرّاعي: رئاسة الجمهوريّة هي أساس وجود كيان لبنان

اعتبر البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي أنّ "رئاسة الجمهورية هي أساسُ وجود كيان لبنان"، وقال: "نحنُ بحاجة إلى رئيس يرسمُ حدود الدولة ليس من الخارج فقط إنّما في الداخل أيضاً".

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وفي كلمةٍ له خلال عظة الأحد من الديمان، أكد الراعي أنه "من الواجب الكنسي مخاطبة ضمائر المسؤولين وحضّهم على تشكيل حكومة جديدة وانتخاب رئيسٍ جديد للجمهورية ضمن المُهل الدستورية".