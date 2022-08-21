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لبنان

إنقاذ كلب عالق على صخرة في البحر عند كورنيش صيدا الجديد

Lebanon 24
21-08-2022 | 04:22
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عمل عناصر من الانقاذ البحري في الدفاع المدني على انقاذ كلب عالق على صخرة في البحر عند كورنيش صيدا الجديد.
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الدفاع المدني

كلب

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