Advertisement

لبنان

باحث ماليّ يكشف مفتاح حلّ أزمة لبنان الاقتصاديّة.. ما هو؟

Lebanon 24
21-08-2022 | 04:15
A-
A+
Doc-P-982769-637966786138018006.jpg
Doc-P-982769-637966786138018006.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قال الباحث المالي والمصرفي نيكولا شيخاني أنه "يحقّ للدولة اللبنانية تغيير سعر الضريبة من الناحية الضرائبية، لكن لا يُحقّ لها تغيير سعر صرف الدولار والدولار الجُمركي".
Advertisement
 
وفي حديثٍ عبر إذاعة "صوت لبنان 100.5"، أكد شيخاني أن "المودع هو المُتضرر الوحيد من الأزمة الاقتصادية اللبنانية"، مشدداً على أن حل الأزمة الاقتصادية اللبنانية يكمُن في إعادة الثقة بالقطاع المصرفي.
 
مع هذا، فقد اعتبر شيخاني أن همّ المصارف هو تمرير قانون الكابيتال كونترول الذي سيساعد على وضع خطة من جهة، كما أنه سيساهم في إعفاء المصارف من جهة أخرى، وأضاف: "الكابيتال كونترول سيكون بمثابة براءة ذمة للمصرف". 
 
ودعا شيخاني مصرف لبنان التدّخل لحل الأزمة الحاصلة، مؤكداً أنّ الأزمة اللبنانية ممنهجة فهناك خطة مدروسة من جميع الجوانب السياسية والخارجية وغيرها لضرب لبنان وتركيعه بسبب الاستحقاقات الداخلية والخارجية.
 
وختم: "ما يظهر هو أنه لا توجد إرادة داخلية ولا خارجية ولا دبلوماسية للوصول إلى الحل". 
 
 


لبنان

إقتصاد

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2022-08-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:07 | 2022-08-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:30 | 2022-08-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2022-08-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2022-08-21 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
15:53 | 2022-08-21
15:45 | 2022-08-21
15:23 | 2022-08-21
14:57 | 2022-08-21
14:46 | 2022-08-21
14:36 | 2022-08-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website