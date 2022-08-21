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لبنان

انتحلا صفة أمنية ونفذا عمليّة سلب بقوّة السلاح.. وهكذا كان مصيرهما

Lebanon 24
21-08-2022 | 06:24
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صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البلاغ التّالي:

في إطار المتابعة التي تقوم بها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي لكشف هوية المتورّطين بقضايا السّرقة والسّلب، وبنتيجة الاستقصاءات المُكثّفة التي قامت بها، تمكّنت من تحديد هويّة شخصَين نفّذا عمليّة سلب بقوّة السّلاح في بلدة بيت مري من خلال انتحالهما صفة أمنية، وسرقا أموالاً ومجوهرات تُقَدَّر قيمتها بعشرات آلاف الدّولارات، وهما:
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- ع. ز. (مواليد عام ٢٠٠١، لبناني الجنسيّة)

 - ع. ن. (مواليد عام ٢٠٠٢، لبناني الجنسيّة)

وهما من الأشخاص الخطرين ومسلَّحَين بصورة مستمرة.

بتاريخ 16-8-2022، وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، نفّذت القوّة الخاصّة في الشّعبة عمليّة متزامنة في محلّتي حي السّلم وصحراء الشّويّفات، نتج عنها توقيفهما، وضبط مسدس حربي في حوزة أحدهما.

 بالتحقيق معهما، اعترفا بما نُسب إليهما وأنّهما نفّذا عملية سلب بقوّة السلاح في بلدة بيت مري استهدفت منزل أحد المواطنين بعد انتحالهما صفة أمنية، وقاما بتكبيل أصحاب المنزل وسرقة الأموال والمجوهرات، كما اعترفا بتعاطي المخدّرات.

 أجري المقتضى القانوني بحقّهما وأودعا المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص.
 

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