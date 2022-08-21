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لبنان

"ائتلاف إنتفض": لإطلاق أوسع مروحة من المشاورات والاتصالات مع كل القوى السياسية والنيابية

Lebanon 24
21-08-2022 | 06:50
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صدر عن  "ائتلاف إنتفض"، البيان التالي: 

عقدت الهيئة الإدارية لإئتلاف قوى التغيير في دائرة الشمال الثانية "إنتفض"، اجتماعها الدوري في الرابطة الثقافية في طرابلس، بحضور النائب الدكتور رامي فنج. 
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وخلال الاجتماع تم التأكيد على النقاط التالية:

رحب الائتلاف بالخلوة التي عقدها نواب التغيير، وما صدر عنها من متابعة النواب للاستحقاقات الدستورية، سيما موضوع انتخاب رئيس جديد للجمهورية.

وثمّن "إنتفض" اطلاق النواب  لمبادرة تطرح مقاربة متكاملة، تشمل المواقف السياسية والمقاربة الدستورية والقيمية التي تؤسس لحاضنة سياسية وشعبية تدفع باتجاه انتخاب رئيس جديد يسهم في اطلاق مسار انقاذي للبلاد.

ودعا إنتفض النواب التغيريين الى إطلاق أوسع مروحة من المشاورات والاتصالات مع كل القوى السياسية والنيابية التي بينها وبين قوى التغيير قواسم مشتركة على المستوى الوطني، بهدف تزخيم المبادرة الرئاسية.
وعلى المستوى البلدي في طرابلس، فقد أسف المجتمعون من الذي يحصل في البلدية، وكل ما يرافق ذلك من استهتار بمصلحة المدينة وأنانية مفرطة، مما أدّى لوضع يد المحافظ على المجلس البلدي، ودعوا الأعضاء لتحكيم لغة العقل وتقديم شؤون المدينة ومصالحها على أي مصلحة شخصية، فطرابلس اكبر من الجميع، وتستحق من هؤلاء اي يضحوا لأجلها لا أن يضحوا بها لأجل مصالحهم الذاتية.
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