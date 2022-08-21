جديد الكهرباء.. هل ستزداد التّغذية؟

نفت مصادر في "كهرباء لبنان" لـ"لبنان24" كلّ ما يُشاع عن إمكانية خروج معمل الزّهراني عن الخدمة خلال الساعات المُقبلة، مشيرة إلى أنّ "المعمل ما زال يُولّد الطّاقة وفق قدرة انتاجيّة تصل إلى 225 ميغاواط في الوقت الرّاهن".

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وأضافت المصادر: "الفرق الفنية تتعامل مع مخزون الفيول بشكل اقتصادي وذلك بهدفِ زيادة أيام الانتاج، علماً أن التغذية الكهربائية حالياً في ظل القدرة الانتاجية الحاليّة لا تتعدّى الساعتين في اليوم".