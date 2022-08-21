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لبنان
جديد الكهرباء.. هل ستزداد التّغذية؟
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
21-08-2022
|
07:07
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نفت مصادر في "كهرباء لبنان" لـ
"لبنان24"
كلّ ما يُشاع عن إمكانية خروج معمل الزّهراني عن الخدمة خلال الساعات المُقبلة، مشيرة إلى أنّ "المعمل ما زال يُولّد الطّاقة وفق قدرة انتاجيّة تصل إلى 225 ميغاواط في الوقت الرّاهن".
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وأضافت المصادر: "الفرق الفنية تتعامل مع مخزون الفيول بشكل اقتصادي وذلك بهدفِ زيادة أيام الانتاج، علماً أن التغذية الكهربائية حالياً في ظل القدرة الانتاجية الحاليّة لا تتعدّى الساعتين في اليوم".
وختمت: "في ظل الانتاج المحدود، لا أملَ بزيادة التغذية والحل يقضي بالحصول على كميات وفيرة من الفيول لمُضاعفة ساعات الكهرباء".
المصدر:
خاص "لبنان 24"
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