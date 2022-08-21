مكتب ميقاتي يردّ على "مجهولين معروفين": ما يُقال بشأن الدولار الجُمركي أكاذيب

"تسجل، منذ أيام، حملة مبرمجة تستهدف دولة الرئيس نجيب ميقاتي وعائلته، تتمثل باطلاق شائعات وأكاذيب على خلفية موضوع الدولار الجمركي وتشكيل الحكومة الجديدة.

Advertisement

إن دولة الرئيس ميقاتي وعائلته كلفوا مكتباً للمحاماة اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة ضد المحرضّين والضالعين في هذه الحملة، وهم" مجهولون معروفون"، فاقتضى التوضيح".