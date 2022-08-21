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لبنان

مكتب ميقاتي يردّ على "مجهولين معروفين": ما يُقال بشأن الدولار الجُمركي أكاذيب

Lebanon 24
21-08-2022 | 07:18
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صدر عن المكتب الاعلامي لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي البيان الآتي:
 
"تسجل، منذ أيام، حملة مبرمجة تستهدف دولة الرئيس نجيب ميقاتي وعائلته، تتمثل باطلاق شائعات وأكاذيب على خلفية موضوع الدولار الجمركي وتشكيل الحكومة الجديدة.
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إن دولة الرئيس ميقاتي وعائلته كلفوا مكتباً للمحاماة اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة ضد المحرضّين والضالعين في هذه الحملة، وهم" مجهولون معروفون"، فاقتضى التوضيح".
 
 
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