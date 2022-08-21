مركب غير آمن... مجموعة من المواطنين يغادرون لبنان عن طريق البحر

قام مجموعة من المواطنين من بلدات ببنين والعبدة والقرقف ووادي الجاموس في عكار بمغادرة الأراضي اللبنانية عن طريق البحر.

ووفقا لمندوبة "لبنان 24" فان المواطنين غادروا خلال ساعات الليل من احد الشواطىء في عكار عبر مركب لا يتمتع بأدنى مقومات السلامة.