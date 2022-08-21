Advertisement

لبنان

مشاهد مأسوية من سجنٍ لبناني.. ما كشفته الصّور مُروّع!

Lebanon 24
21-08-2022 | 07:46
A-
A+
Doc-P-982814-637966904892490860.jpg
Doc-P-982814-637966904892490860.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تناقل ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي رسالة أشاروا إلى أنها صادرة عن عدد من نُزلاء سجن القبّة - طرابلس، وقد كشفت عن معاناة كبيرة هُناك.
 
ووفقاً للرسالة، فإن السجناء يعانون من قلة الطعام والمياه الملوثة، فضلاً عن شح الأدوية والأمراض المُنتشرة بشكل كبير.
Advertisement
 
وناشد السجناء المعنيين في رسالتهم إنقاذهم من الموت الذي يُهددهم داخل السّجن، أو السعي لإطلاق سراحهم.
 
مع هذا، فقد تداول ناشطون أيضاً مجموعة من الصور التي قيل أنها التقطت داخل سجن القبّة، والتي تأتي مُكملة لمضمون الرسالة التي جرى تناقلها بشكل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
 
 
 
 
 
 
 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2022-08-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:07 | 2022-08-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:30 | 2022-08-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2022-08-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2022-08-21 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
15:53 | 2022-08-21
15:45 | 2022-08-21
15:23 | 2022-08-21
14:57 | 2022-08-21
14:46 | 2022-08-21
14:36 | 2022-08-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website