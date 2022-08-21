مشاهد مأسوية من سجنٍ لبناني.. ما كشفته الصّور مُروّع!

تناقل ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي رسالة أشاروا إلى أنها صادرة عن عدد من نُزلاء سجن القبّة - طرابلس، وقد كشفت عن معاناة كبيرة هُناك.

ووفقاً للرسالة، فإن السجناء يعانون من قلة الطعام والمياه الملوثة، فضلاً عن شح الأدوية والأمراض المُنتشرة بشكل كبير.

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وناشد السجناء المعنيين في رسالتهم إنقاذهم من الموت الذي يُهددهم داخل السّجن، أو السعي لإطلاق سراحهم.

مع هذا، فقد تداول ناشطون أيضاً مجموعة من الصور التي قيل أنها التقطت داخل سجن القبّة، والتي تأتي مُكملة لمضمون الرسالة التي جرى تناقلها بشكل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي.