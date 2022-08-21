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لبنان

الحاج حسن عن قطع الأشجار الحرجية: يؤسس إلى أمر خطير جدا

Lebanon 24
21-08-2022 | 08:29
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غرد وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال عباس الحاج حسن عبر حسابه على "تويتر":
 
"تابعنا موضوع قطع الأشجار العشوائية التي تحصل في بلدات غربي بعلبك الهرمل (بتدعي، دير الأحمر، القدام، نبحا وقرحا) ولكن بعد تحولها الى عمليات منظمة عبر مجموعات مختصة، نؤكد أن هذا الفعل يؤسس إلى أمر خطير جدا. لذلك، ندعو القوى الأمنية والبلديات لمؤازرة مأموري الأحراج في عملهم وعلى وجه الخصوص أننا على أبواب الشتاء مما يرفع درجات التخوف إلى ازدياد هذه الحالات، ستبدأ وزارة الزراعة بمجموعة تدابير من شأنها أن تجمع جهود وزارات البيئة والداخلية والمؤسسة العسكرية في سبيل إيجاد حل لهذا الجرم".
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