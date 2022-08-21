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لبنان

إستياء في المنية من إنقطاع الكهرباء.. ودعوات للإعتصام أمام معمل دير عمار

Lebanon 24
21-08-2022 | 10:08
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تسود منطقة المنية وجوارها أجواء استياء واسعة، بسبب إنقطاع التيار الكهربائي عنها منذ 4 أيام، وسط دعوات وجهت على منصات وسائل التواصل الإجتماعي للإعتصام مساء اليوم أمام معمل دير عمار الحراري لإنتاج الطاقة الكهربائية، والمتوقف عن العمل وبات خارج الخدمة منذ أيام، بسبب نفاد مادة الفيول من خزاناته.
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وترافق ذلك مع مناشدات وجهها الأهالي إلى المسؤولين "من أجل السعي لتأمين التيار الكهربائي للمنطقة بضع ساعات، بعدما ترافق إنقطاع الكهرباء عن المنطقة بانقطاع المياه عن أجزاء كبيرة منها، وبسبب تضرر الأهالي وأصحاب المحال التجارية نتيجة تلف كميات كبيرة من المأكولات والمواد الغذائية التي تحتاج إلى تبريد للحفاظ عليها وإبقائها صالحة للأكل".
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