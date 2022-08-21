طفل ضائع.... هكذا تم العثور عليه (صور)

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن فقدان عائلة لطفلها خلال جولة سياحية لها في منطقة القموعة في عكار.

وعلى الفور، قام اهالي المنطقة بالتحرك بحثا عن الطفل الذي تم العثور عليه بعد ساعات قليلة في أحد أرجاء البلدة، حيث تم تسليمه الى أهله.