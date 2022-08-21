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لبنان

طفل ضائع.... هكذا تم العثور عليه (صور)

Lebanon 24
21-08-2022 | 10:06
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أفادت  مندوبة "لبنان 24" عن فقدان عائلة لطفلها خلال جولة سياحية لها في منطقة القموعة في عكار.
 
وعلى الفور، قام اهالي المنطقة بالتحرك بحثا عن الطفل الذي تم العثور عليه بعد ساعات قليلة في أحد أرجاء البلدة، حيث تم تسليمه الى أهله.
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طفل

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