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لبنان

"التقدمي الاشتراكي" يتوجه بالشكر الى العراق الشقيق

Lebanon 24
21-08-2022 | 10:13
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صدر عن مفوضية الاعلام في الحزب التقدمي الاشتراكي:

في ظل المعاناة الكبيرة التي يعيشها لبنان واللبنانيون جراء الأزمة المستفحلة في قطاع الكهرباء، وبظل غياب أي اجراءات جدية لإصلاح هذا القطاع من الجهات المعنية، فإنّ الحزب التقدمي الاشتراكي يتوجه بتحية شكر إلى العراق الشقيق ورئيس وزرائه السيد مصطفى الكاظمي على الإعلان عن تقديم دفعة جديدة من الفيول الى لبنان، بما يساهم في محاولة التخفيف من مآسي اللبنانيين. والشكر موصول بجهود المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم التي أثمرت نتائج إيجابية في هذا المجال
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