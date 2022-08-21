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لبنان

الخطيب: لبناء دولة عادلة قوية قادرة على حفظ سيادة لبنان والدفاع عنها

Lebanon 24
21-08-2022 | 10:26
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دعا نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى العلامة الشيخ علي الخطيب، في تصريح، الى "بناء دولة عادلة قوية قادرة على حفظ سيادة لبنان والدفاع عنها وعن كرامة بنيه، وما لم يتأمن ذلك فليس لاحد ان يلوم ابناءه من الدفاع عن امنهم وحياتهم في مواجهة عدو احتل ارضه ويعتدي على سيادته ويمنعه من الاستفادة من ثرواته النفطية واستخراجها ويحاصر ويجوع، وليس من بديل للمقاومة تعيد لنا حقنا وتردع العدو الاسرائيلي عن تهديد لبنان والاعتداء على سيادته، فهلا صنعتم دولة لها القدرة على ذلك حتى يكون هناك اعتداء على حرمتها ليدان".
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وقال: "أنتم تفترضون دولة لها كرامة لم تقيموها وليس لها وجود من دون المقاومة التي اضطر الامام موسى الصدر لتأسيسها بعد ان بح وهو يدعو لها فأعطي الاذن الصماء. انه لامر غير مفهوم الا ان يكون المقصود من الدولة غير حدودها المعروفة لدى  اللبنانيين".
 
وختم: "اننا نستغرب هذا الاصرار على تجريد لبنان من ورقة القوة التي يمتلكها في هذا الظرف بالذات الذي يخوض فيه معركة استعادة ثرواته البحرية".
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