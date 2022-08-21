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لبنان

لكل من يتواجد في بيروت.. إليكم هذا الخبر المُهم جداً

Lebanon 24
21-08-2022 | 11:17
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برزَ في الساعات القليلة الماضية كلامٌ عن إمكانية سقوط أجزاءٍ من إهراءات القمح في مرفأ بيروت خلال أي لحظة، وذلك بسبب ازدياد الإنحناءات فيها.
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وإزاء ذلك، ينشر "لبنان24" مُجدداً البيان المُشترك الذي صدر سابقاً عن وزارتي الصحة والبيئة والذي يتضمّن بعض الإرشادات التي يجب اتباعها في حال انهيار الإهراءات.
 
وفي ما يلي نص البيان:

‎- "في حال حصول أي انهيار سينبعث غبار مكون من مخلفات البناء وبعض الفطريات من الحبوب المتعفنة وسيتشتت في الهواء.

- حسب آراء الخبراء، ليس هناك أدلة علمية على وجود مادة الاسبتسوس او أي مواد سامة أخرى.

‎- من المرجح ان تتأثر المنطقة الأقرب من موقع الحادث (شعاع 500 متر) والتي تقع داخل حدود المرفأ بكميات غبار كثيفة في الهواء والتي يجب اخلاؤها فورا اذا حصل ذلك.

- من المتوقع أن تتأثر المنطقة الأبعد (بين شعاع 500 و 1500 متر تقريبا والتي تتضمن الكرنتينا، الجعيتاوي، مار متر، وسط بيروت، بكميات محدودة من الغبار. وسيترسب الغبار المتطاير خلال فترة لا تزيد عن 24 ساعة كحد أقصى.

‎- ستعمل وزارة الصحة العامة الى تأمين الكمامات اللازمة في الإجراءات الوقائية للأشخاص الموجودين ضمن المنطقة التي ستتأثر بالحادث.

‎لذلك تنصح وزارة البيئة ووزارة الصحة العامة بالاجراءات الآتية:

أولاً: في ما يخص الاشخاص الموجودين داخل المنازل أو أماكن العمل المغلقة أثناء تطاير الغبار، يجب إتخاذ الإجراءات التالية خلال ال 24 ساعة الأولى بعد الحادث:

إغلاق النوافذ‎ والابواب الخارجية خصوصا في المناطق الموجودة داخل شعاع 1500 متر من موقع الحادث (المناطق المذكورة أعلاه).

‎- تشغيل مكيفات الهواء قدر المستطاع، وخصوصا الوحدات المنفصلة الموجودة في غالبية المساكن.

ثانياً: في ما يتعلق بالاشخاص الموجودين خارج المباني أثناء تطاير الغبار، يجب إتخاذ الإجراءات التالية:

‎- إرتداء كمامة عالية الفعالية (KN95) في الخارج حتى الوصول الى أقرب مكان مغلق وذلك لحين إنقضاء أول ساعتين بعد الحادث حتى تنخفض كمية الغبار في الهواء الخارجي قبل التوجه الى مكان مغلق آمن كالمنزل أو مكان العمل، حيث يتم تطبيق الإجراءات المتعلقة بالمنازل أو أماكن العمل المغلقة.

ثالثاً: بالنسبة للاشخاص الموجودين في المركبات السيارة أثناء تطاير الغبار، يجب إتخاذ الإجراءات التالية:

‎- إغلاق النوافذ وتشغيل المكيفات على وضعية الشفط من داخل السيارة حتى الوصول الى مكان مغلق، حيث يتم تطبيق الإجراءات الخاصة بالمنازل أو أماكن العمل المغلقة.

‎- في حال عدم وجود مكيف شغال في السيارة (أو المركبة)، يجب إرتداء كمامة عالية الفعالية (KN95) حتى الوصول الى مكان مغلق، ومن ثم تطبيق الإجراءات المتعلقة بالمنازل أو أماكن العمل المغلقة.

‎رابعاً: بالنسبة الى تنظيف الأسطح من الغبار، يجب إعتماد الإجراءات التالية:

‎- تنظيف الشرفات برش الماء على الأسطح لمنع اعادة تطاير الغبار المترسب ومن ثم مسح الأسطح بمياه الجافيل مع الماء (مع التنبيه إلى عدم خلط أي مواد تنظيف أخرى مع مياه الجافيل خوفاً من التفاعلات الكيميائية).

‎- إرتداء كمامة عالية الفعالية (KN95) خلال عملية التنظيف.

‎- تنظيف الأسطح داخل المساكن بقماشة رطبة بمياه الجافيل مع الماء (مع التشديد على عدم خلط أي مواد تنظيف أخرى مع مياه الجافيل خوفاً من التفاعلات الكيميائية)، وارتداء كمامة أثناء عملية التنظيف لتجنب استنشاق الغبار القادم من الخارج.

يبقى التحسب والحذر أحد أفضل الوسائل الضرورية للسلامة العامة ولحماية الصحة والبيئة على أمل أن نكون في غنى عن أي مخاطر".
 
كذلك، أصدرت وزارة الصحة بياناً جاء فيه:

بعد انهيار أجزاء من اهراءات القمح في مرفأ بيروت، وبعد اجراء الفحوصات المخبرية للهواء المحيط بالمنطقة بالتعاون مع سرية الوقاية من الدمار الشامل (CBRN)- فوج الهندسة في الجيش اللبناني، تبين وجود معدل مرتفع من الفطريات (من نوع اسبيرجيلوس) في العينات المأخوذة.

لذلك وحفاظاً على الصحة العامة، يهم وزارة الصحة العامة أن توضح ما يلي:

- إن هذه الفطريات ناتجة من تخمر أطنان من الحبوب المتعفنة داخل الاهراءات وتعتبر ازالة هذه الحبوب الخطوة الأساسية الأولى للحد من اثارها على الصحة العامة.

- لا تشكل الفطريات عادة خطرا مباشرا على الصحة العامة، الا أن استنشاق كميات كبيرة منها ولفترات طويلة قد يعرض الأشخاص الذين يعانون من أمراض تنفسية أو مناعية الى مضاعفات صحية قد تكون خطيرة.

- قد تبقى هذه الفطريات لفترات طويلة في الهواء ومن الممكن أن تنتقل جزيئياتها الى مناطق بعيدة عن المصدر الأساسي لانبعاثها.
 
بناء عليه، واستنادا لرأي الخبراء الصحيين، تشدد وزارة الصحة العامة على ما يلي:

- تجنب العمل داخل المرفأ لمدة طويلة للأشخاص الذين يعانون من أمراض تنفسية أو أمراض مناعية.

- تقليل أعداد العاملين والأشخاص الموجودين في المرفأ، بما فيهم العسكريون الى أقصى حد ممكن اعتماده لتسيير العمل وذلك مع تطبيق مبدأ المداورة.

- الحد من عدد ساعات العمل داخل المرفأ بحيث لا تتجاوز الست ساعات متواصلة يوميا/30 ساعة كحد أقصى أسبوعيا.

في حال الاضطرار للتواجد داخل المرفأ ومحيطه (للعمل أو لأسباب أخرى)، يجب ارتداء الكمامة الخاصةKN95 طيلة فترة التواجد وكذلك الأمر بالنسبة للأشخاص المارين في المنطقة ومحيطها. كما يجب تشغيل المكيفات على وضعية الشفط من داخل السيارة.

- الابقاء على النوافذ والأبواب مغلقة داخل حرم المرفأ ومحيطه.

- مراجعة الطبيب في حال ظهور أي عوارض تنفسية حادة عند أي من العاملين أو الموجودين لفترات طويلة داخل المرفأ ومحيطه.

اخيرا، يبقى الحذر واعتماد الاجراءات الوقائية من الخطوات الأساسية التي يجب اتباعها للحد من الآثار الصحية الناتجة من التعرض للفطريات الموجودة في الهواء".
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

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