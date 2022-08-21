لبنان يفوز على ايران في افتتاح بطولة آسيا لكرة السلة تحت الـ18 سنة

استهلّ منتخب لبنان للناشئين بكرة السلة (تحت 18 سنة) مبارياته في بطولة آسيا التي تُقام في ايران، بفوزه على نظيره الايراني 65 - 63، اليوم الأحد، ضمن المجموعة الاولى.

وشهدت المباراة تألق أبطال الأرز الذين سجلوا النقاط بقوة وعزيمة وسط تنسيقٍ متكامل في ما بينهم.