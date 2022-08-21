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لبنان

لبنان يفوز على ايران في افتتاح بطولة آسيا لكرة السلة تحت الـ18 سنة

Lebanon 24
21-08-2022 | 12:42
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استهلّ منتخب لبنان للناشئين بكرة السلة (تحت 18 سنة) مبارياته في بطولة آسيا التي تُقام في ايران، بفوزه على نظيره الايراني 65 - 63، اليوم الأحد، ضمن المجموعة الاولى.
 
وشهدت المباراة تألق أبطال الأرز الذين سجلوا النقاط بقوة وعزيمة وسط تنسيقٍ متكامل في ما بينهم.
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