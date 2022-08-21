توترٌ كبير في المنية وإصابة طفلة بإطلاق نار.. إليكم ما يجري (فيديو)

وقع إشكالٌ فردي، اليوم الأحد، بين شبانٍ من عائلتين عند أحد الشواطئ في منطقة المنية، ما لبث أن تطور إلى إطلاق نار.
ووفقاً لمعلومات "لبنان24"، فقد أصيبت جرّاء الإشكال الطفلة "أ.ط." (مواليد 2009) عن طريق الخطأ، وقد جرى نقلها من قبل فرق الإسعاف إلى المستشفى.
وفي السياق، فقد كشفت المصادر تفاصيل عن سبب الإشكال، فأشارت إلى أن أحد الناشطين في حزبٍ سياسي ويُدعى "ع.ط."، كان فرض سيطرته منذ مدّة على قطعة أرضٍ خاليةٍ على البحر في المِنية، وقام بإغلاقها بهدف استخدامها كشاطئ للعموم بشكلٍ مُخالف.
وبسبب هذا الأمر، وقع إشكالٌ مع شبان آخرين من المنطقة كانوا أعربوا عن استيائهم مما حصل، الأمر الذي تطوّر إلى إطلاق رصاصٍ بين الطرفين.