Advertisement

لبنان

توترٌ كبير في المنية وإصابة طفلة بإطلاق نار.. إليكم ما يجري (فيديو)

Lebanon 24
21-08-2022 | 13:41
A-
A+
Doc-P-982871-637967117692206046.jpg
Doc-P-982871-637967117692206046.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
وقع إشكالٌ فردي، اليوم الأحد، بين شبانٍ من عائلتين عند أحد الشواطئ في منطقة المنية، ما لبث أن تطور إلى إطلاق نار.

Advertisement
ووفقاً لمعلومات "لبنان24"، فقد أصيبت جرّاء الإشكال الطفلة "أ.ط." (مواليد 2009) عن طريق الخطأ، وقد جرى نقلها من قبل فرق الإسعاف إلى المستشفى.

وفي السياق، فقد كشفت المصادر تفاصيل عن سبب الإشكال، فأشارت إلى أن أحد الناشطين في حزبٍ سياسي ويُدعى "ع.ط."، كان فرض سيطرته منذ مدّة على قطعة أرضٍ خاليةٍ على البحر في المِنية، وقام بإغلاقها بهدف استخدامها كشاطئ للعموم بشكلٍ مُخالف. 

وبسبب هذا الأمر، وقع إشكالٌ مع شبان آخرين من المنطقة كانوا أعربوا عن استيائهم مما حصل، الأمر الذي تطوّر إلى إطلاق رصاصٍ بين الطرفين.

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2022-08-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:07 | 2022-08-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:30 | 2022-08-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2022-08-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2022-08-21 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:47 | 2022-08-21
17:04 | 2022-08-21
16:59 | 2022-08-21
16:55 | 2022-08-21
16:48 | 2022-08-21
16:30 | 2022-08-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website