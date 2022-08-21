توترٌ كبير في المنية وإصابة طفلة بإطلاق نار.. إليكم ما يجري (فيديو)

وقع إشكالٌ فردي، اليوم الأحد، بين شبانٍ من عائلتين عند أحد الشواطئ في منطقة المنية، ما لبث أن تطور إلى إطلاق نار.



Advertisement ووفقاً لمعلومات "لبنان24"، فقد أصيبت جرّاء الإشكال الطفلة "أ.ط." (مواليد 2009) عن طريق الخطأ، وقد جرى نقلها من قبل فرق الإسعاف إلى المستشفى. ووفقاً لمعلومات، فقد أصيبت جرّاء الإشكال الطفلة "أ.ط." (مواليد 2009) عن طريق الخطأ، وقد جرى نقلها من قبل فرق الإسعاف إلى المستشفى.



وفي السياق، فقد كشفت المصادر تفاصيل عن سبب الإشكال، فأشارت إلى أن أحد الناشطين في حزبٍ سياسي ويُدعى "ع.ط."، كان فرض سيطرته منذ مدّة على قطعة أرضٍ خاليةٍ على البحر في المِنية، وقام بإغلاقها بهدف استخدامها كشاطئ للعموم بشكلٍ مُخالف.