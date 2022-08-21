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لبنان

تحريضٌ ضدّ الجيش في البقاع.. "المخابرات" تحرّكت وتكشف هويّة المتورّط

Lebanon 24
21-08-2022 | 13:44
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أوقفت دورية من مديرية المخابرات في بلدة جلالا- البقاع المواطن (م.ح.) الملقب بـ "بيسو" لتحريضه عدداً من المواطنين على عناصر الجيش ورشق دورياته بالحجارة وإطلاق النار عليها، وقطع الطرقات والاعتداء على المواطنين، والتعدي على أحد الأفران وتحطيم محتوياته. كما قام بالتحريض الطائفي في المنطقة المذكورة، بحسب ما أعلن بيان لقيادة الجيش.
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بوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص.
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