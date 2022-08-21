باسيل يضربُ مسعى حكومياً إيجابياً من ميقاتي.. ما الذي كشفته المعلومات؟

كشفت قناة "الجديد"، اليوم الأحد، تفاصيل جديدة تتعلق بملف تشكيل الحكومة، مشيرة إلى أنّ "الرئيس المكلف نجيب ميقاتي طرح في آخر لقاءٍ له مع رئيس الجمهورية ميشال عون، الأربعاء الماضي، استبدال ما يرغب من أسماء كان الأخير وضع عليها إشارة (X)، شرط موافقة المرجعيات التي يُمثلها الوزراء".

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وبحسب "الجديد"، فإنّ "عون أبدى مرونة لناحية التبديل الوزاري، لكنه عاد عن قراره قبل مغيب يوم الأربعاء الماضي الذي شهد زيارة ميقاتي إلى القصر الجمهوري".

وأشارت "الجديد" إلى أن "باسيل ضرب المسعى الإيجابي للتشكيل، فاشترط الحصول على 6 وزراء مسيحيين زائد وزراء آخرين يُكملون العدد الضامن للثلث المُعطّل ضمن الحكومة".