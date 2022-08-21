حركة داخل أحد "أنفاق حزب الله" اليوم.. مسؤولٌ يدخله وهذا ما كشفه! (صورة)

اعتبر رئيس البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) ميكي ليفي، اليوم الأحد، أنّ اتفاقية ترسيم الحدود البحرية الاقتصادية بين إسرائيل ولبنان هي في مصلحة البلدين، مشيراً إلى أن الطريق لتحقيقها هو من خلال مفاوضات مفتوحة بين البلدين.

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وخلال جولة أمنية على الحدود الشماليّة مع لبنان، أشار ليفي إلى أنّ "تهديدات حزب الله عقيمة، لكنها لن تردع إسرائيل عن ممارسة سيادتها"، وأضاف: "يجب ألا نصمت في مواجهة التحديات التي يحاول حزب الله أن يفرضها على إسرائيل. لدي انطباع بأن الجيش الإسرائيلي مستعد للسيناريوهات المختلفة ويتفهم التحدي جيداً".

ورأى ليفي أن "محاولات حزب الله لتحويل قضية الغاز عند الحدود البحرية الاقتصادية إلى نزاع غير قابل للحل بين الدولتين هو ذريعة لمزيد من الاحتكاك"، وقال: "هذا الأمر لن يردع إسرائيل، والاتفاق على الحدود البحرية الاقتصادية هو في مصلحتنا ولمصحلة لبنان أيضاً، والطريق لتحقيقه هو من خلال مفاوضات مفتوحة بين الطرفين وليس من خلال تهديدات حزب الله العبثية".