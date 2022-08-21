مكتب ميقاتي: تعطيل الحكومة يتحمل مسؤوليته باسيل مباشرة

صدر عن المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي الآتي:



"يبدو أنّ صيف اليونان أضرّ برئيس "التيار الوطني الحر"جبران باسيل، فحاول التنصّل من مسؤوليته المباشرة عن تعطيل تشكيل الحكومة، وفق ما أوردت "قناة الجديد" في نشرتها مساء اليوم، بتوجيه سهامه عمداً الى دولة الرئيس نجيب ميقاتي. "يبدو أنّ صيف اليونان أضرّ برئيس "التيار الوطني الحر"جبران باسيل، فحاول التنصّل من مسؤوليته المباشرة عن تعطيل تشكيل الحكومة،، بتوجيه سهامه عمداً الى دولة الرئيس نجيب ميقاتي.

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ويهمّ المكتب الاعلامي للرئيس ميقاتي ان يوضح أن دولة الرئيس يستخدم الأسلوب المباشر والواضح في الكشف عن اي معلومة او موقف يريد اعلانه، وأن تعطيل الحكومة يتحمل مسؤوليته باسيل مباشرة، وكل اتهامات باطلة لن تفيده في شيء، فاقتضى التوضيح".

وكان المكتب الإعلامي لباسيل نفى ما أسماها "التلفيقات والأكاذيب المعروفة المصدر التي أوردتها قناة الجديد في مقدمة أخبارها المسائية حول موضوع تأليف الحكومة".