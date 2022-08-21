العمّار ترأس الذبيحة الالهية في كنيسة سيدة الدر بالمختارة بمشاركة جنبلاط

ترأس راعي ابرشية صيدا المارونية المطران مارون العمار الذبيحة الإلهية في كنيسة سيدة الدر في المختارة لمناسبة عيد إنتقال السيدة العذراء، عاونه فيها النائب العام الخوراسقف مارون كيوان وخادم الرعية الخوري إيلي كيوان والخوري روبير سمعان، بمشاركة مدير المركز الكاثوليكي للإعلام الاب عبدو ابو كسم.

وحضر القداس رئيس كتلة "اللقاء الديموقراطي" النائب تيمور جنبلاط والنواب مروان حمادة، فريد الخازن والدكتور فريد البستاني، والنائب السابق نعمه طعمة والوزير السابق ناجي البستاني ورئيس بلدية المختارة روجيه العشي ومخاتير وأهال من البلدة.وخلال القداسK القى المطران العمار عظة ركز فيها على معنى المناسبة وعلى "الاجتماع حولها، تأكيداً على مسيرة السيدة العذراء الروحية والايمانية والمبشرة بالخلاص".وبعد القداس، أولم النائب السابق طعمة على شرف الشخصيات المشاركة في المناسبة في دارته في المختارة.