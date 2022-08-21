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لبنان

وزير الثقافة يدعو إلى التهدئة: للتوقف عن المُناكفات

Lebanon 24
21-08-2022 | 14:57
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دعا وزير الثقافة في حكومة تصريف الأعمال القاضي محمد وسام المرتضى إلى التهدئة بين السياسيين، مشدداً على ضرورة التوقف عن "المناكفات" و "استيلاد الأزمات".
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وقال المرتضى في بيانٍ له، اليوم الأحد: "المركب الذي في وسط البحر تعصف به الأنواء من كل جانب، فينبغي للبحارة فيه أن يتكاتفوا ويتعاونوا لاجتياز الخطر، لأن الاتهامات والخصومات أشد ضراوة من الموج والريح".
 
وتابع: "فكيف إذا كان المركب هو الوطن والعدو يتربص بنا وبثرواتنا بل وبوجودنا والشعب ينتظر منا ان نهتدي الى حلول تحصن واقعنا وتحدث الفرق الايجابي في حياة المواطنين فلا يصح من ثم ان ننزلق الى المناكفات او نستسيغ استيلاد الازمات وعلينا العدول عما انزلقنا فيه والركون مجددا الى التضامن والتعاون والعمل بجهد وكد وبنفس يرتقي الى مستوى المرحلة".
 
وختم: "ان هذا الموقف لا يعبر عن رأيي الشخصي فحسب، وانما يعبر في ما يعبر عن رأي سائر الزملاء الوزراء".
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