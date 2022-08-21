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لبنان

مكتب ميقاتي رداً على باسيل: "ساجل نفسك في المرآة وانتهى الكلام"

Lebanon 24
21-08-2022 | 15:53
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صدر عن المكتب الاعلامي لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي الآتي: 
 
"تعقيباً على تعقيب النائب جبران باسيل، ينبغي الايضاح والتأكيد أن على باسيل أن يفهم أن الحكومة لن تؤلف إلا وفق الاصول الدستورية وبالتعاون بين فخامة رئيس الجمهورية ودولة الرئيس المكلف حصراً. وابتداءً من هذه اللحظة: فليُساجل باسيل نفسه في المرآة، وانتهى الكلام".
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وكان المكتب الإعلامي لباسيل أصدر بياناً ردّ فيه على بيانٍ سابقٍ صادر عن المكتب الإعلامي لميقاتي، وقال فيه: "إن أجمل ما في دولة الرئيس النجيب أسلوبه المباشر والواضح، فهو معروف ومشهود له بالصدق والصراحة، خاصةً عندما يتعلّق الأمر بالثروات او الصفقات، واليخوت او الآليات في اليونان او في الدولار الجمركي، وبالحكومات في جيب او في جيب آخر؛ بالنهاية، سيؤلّف حكومة وفق الأصول عندما يفهم انه لم يعد ينفعه القاء الملامة على غيره".
 
 
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