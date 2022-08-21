تحرّك عسكري يشهدهُ الجنوب الآن.. هذا ما فعله الجيش الإسرائيلي

أفادت "إذاعة النور" بأن جيش العدو الإسرائيلي ألقى عدداً من القنابل المُضيئة في أجواء محيط موقع الرادار العسكري مقابل بلدة شبعا.

كذلك، تحدثت الإذاعة عن رصد تحليقٍ لطائرة تجسس من دون طيار في أجواء مزارع شبعا وتلال كفرشوبا المُحتلة.

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وكانت قناة "الميادين" نقلت، اليوم الأحد، عن وسائل إعلام إسرائيليّة قولها إن "هناك حالة استنفار من الدرجة القصوى عند الحدود الشمالية مع لبنان"، مشيرة إلى أنّ "هذا الأمر سيستمرّ في الأيام القريبة".



وأشارت وسائل الاعلام الإسرائيلية إلى أن "سبب الاستنفار هو الخشية من مُحاولة حزب الله تنفيذ عملٍ عدواني قبيل التوقيع على اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل".