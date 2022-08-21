معوّض: نرفض وصول رئيسٍ يؤيّد حماية سلاح "حزب الله"

أكّد رئيس حركة الاستقلال النائب ميشال معوض أنه "لا مشكلة شخصية مع رئيس تيار المردة سليمان فرنجية أو غيره"، مشيراً إلى أنه سيرفض وصول أي شخصية إلى رئاسة الجمهورية تؤيد حماية سلاح "حزب الله".

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وفي حديث عبر الـ"LBCI"، أكد معوض أن المطلوب هو رئيس جمهورية يحمل برنامج معارضة سيادي اصلاحي، مشدداً على انه "لم يطرح نفسه مرشحاً للرئاسة، وقال: "في ظل الواقع الذي نعيشه كلّ يوم، فإن المعركة ليست معركة اشخاص بل معركة جمع المعارضة للاتيان برئيس وحمايته ليستطيع ان يحكم، ومرشحي لرئاسة الجمهورية هو مرشح وحدة المعارضة".



وأضاف: "لو كنّا بظرف طبيعي فإنني كنتُ سأدعو رئيس الحكومة المُكلف نجيب ميقاتي للاعتذار. لكن الأمر اليوم يحتاجُ الى نقاش كي لا يكون هذا الطلب. الحق يراد منه باطل أي فراغاً كاملاً متكاملاً، ولكن أنا مع مبدأ أن هناك مهلة أخلاقية لأي رئيس كي يعتذر إن لم يتمكن من تشكيل حكومة".

مع هذا، فقد اعتبر معوض أن "حل المشكلة الاقتصادية في لبنان يبدأ من تحسين علاقة لبنان مع الدول العربية"، مشدداً على أهمية انفتاح لبنان على الخارج.



وفي موضوع الكهرباء، فقد رأى معوض أن زيادة التعرفة الكهربائية الى 15 سنتاً للكيلواط توفّر الكثير من الأموال على الناس الذين يدفعون 50 سنتاً للمولد الخاص، وتابع: "من لم يأتِ بالكهرباء إلى لبنان هو فساد الحكام في لبنان والادارة السيّئة".