Advertisement

لبنان

جزء من إهراءات المرفأ يسقط في هذه الأثناء.. والنيران تشتعل

Lebanon 24
21-08-2022 | 16:30
A-
A+
Doc-P-982902-637967217892918061.jpg
Doc-P-982902-637967217892918061.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفادت قناة الـ"MTV" في هذه الأثناء عن سقوط بعض الأجزاء من إهراءات مرفأ بيروت من الجهة الشمالية، مشيرة إلى أنّ النار تظهر من أعلى الصوامع.
 
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
لا مواد سامة.. هذه حقيقة خطورة حريق الاهراءات في مرفأ بيروت
lebanon 24
22/08/2022 04:34:29 Lebanon 24 Lebanon 24
بالفيديو... هكذا سقطت 4 صوامع من اهراءات القمح في مرفأ بيروت
lebanon 24
22/08/2022 04:34:29 Lebanon 24 Lebanon 24
سقوط 4 صوامع من الجزء الشمالي من اهراءات القمح في مرفأ بيروت
lebanon 24
22/08/2022 04:34:29 Lebanon 24 Lebanon 24
إذا سقطت الاهراءات... ما مصير المواد الغذائيّة في مرفأ بيروت؟
lebanon 24
22/08/2022 04:34:29 Lebanon 24 Lebanon 24

مرفأ بيروت

اهراءات

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2022-08-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:07 | 2022-08-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:30 | 2022-08-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2022-08-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2022-08-21 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:47 | 2022-08-21
17:04 | 2022-08-21
16:59 | 2022-08-21
16:55 | 2022-08-21
16:48 | 2022-08-21
16:22 | 2022-08-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website