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لبنان

مكتب باسيل: "سهرانين والقمر منوّر"

Lebanon 24
21-08-2022 | 16:59
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ردّ المكتب الإعلاميّ لرئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل على آخر بيانٍ صادرٍ عن المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي، وقال: "كان ينبغي على رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي أن يلتزم منذ البداية بما كتبه له منذ قليل مستشاره الإعلامي، وهو أن يؤلف الحكومة بالتعاون مع رئيس الجمهوريّة، لكان وفّر على البلد كل هذا الوقت الضائع، في حين أنّ ميقاتي أتى الى رئيس الجمهورية بتشكيلة جاهزة، بلا تشاور أو نقاش، وهو يعرف انّها لن تمرّ وسيغيّرها، وفق الاصول، حين تأتي الساعة. بكل الأحوال، سهرانين والقمر منوّر والحقيقة ساطعة، والمراية تركناها للقروض السكنية… وللاثرياء الفاسدين".
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