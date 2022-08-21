Advertisement

لبنان

تداول أسماء

Lebanon 24
21-08-2022 | 17:04
A-
A+
Doc-P-982907-637967238322678564.jpg
Doc-P-982907-637967238322678564.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تداوُل بعض الأسماء في البورصة الرئاسية شجّع عدداً منهم للقيام بزيارات إلى مرجعيات روحية وفعاليات سياسية وشرح خططهم للخروج من دوامة الإنهيارات الراهنة، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
Advertisement
المصدر: اللواء
مواضيع ذات صلة
نصرالله: لم نبدأ في حزب الله النقاش في الأسماء المرشحة لرئاسة الجمهورية بعد
lebanon 24
22/08/2022 09:19:52 Lebanon 24 Lebanon 24
التداول بأسماء المرشحين بدأ... هل "تتقدّم" الرئاسة على الحكومة؟!
lebanon 24
22/08/2022 09:19:52 Lebanon 24 Lebanon 24
3 أسماء بارزة لرئاسة الحكومة
lebanon 24
22/08/2022 09:19:52 Lebanon 24 Lebanon 24
الأمانة العامة لمجلس النواب أودعت رئاسة الجمهورية لائحة بأسماء النواب
lebanon 24
22/08/2022 09:19:52 Lebanon 24 Lebanon 24

أسماء

رئاسة

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
02:15 | 2022-08-22
02:00 | 2022-08-22
01:45 | 2022-08-22
01:31 | 2022-08-22
01:30 | 2022-08-22
01:15 | 2022-08-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website