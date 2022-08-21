تداول أسماء

تداوُل بعض الأسماء في البورصة الرئاسية شجّع عدداً منهم للقيام بزيارات إلى مرجعيات روحية وفعاليات سياسية وشرح خططهم للخروج من دوامة الإنهيارات الراهنة، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".

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