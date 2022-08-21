Advertisement

لبنان

هاشم لـ"الأنباء" الكويتية: لا يمكن لموقع رئاسة الجمهورية أن يكون موقعاً لتمثيل فريق سياسي

Lebanon 24
21-08-2022 | 17:47
A-
A+
Doc-P-982916-637967261524502065.jpg
Doc-P-982916-637967261524502065.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
رأى عضو كتلة التنمية والتحرير النائب قاسم هاشم أن "لبنان يمر في مرحلة استثنائية وضاغطة على كل المستويات، وذلك اكثر مما كان عليه الواقع بين العامين 1989 و1990، لاسيما وان ما يعيشه اللبنانيون اليوم من انهيار اقتصادي ونقدي حاد، لم يشهده تاريخ الجمهورية اللبنانية منذ تأسيسها، وهو ما يستدعي التعاطي مع هذه المرحلة بما تحمله من مشاكل وأزمات ومعضلات لاسيما الاستحقاقات الدستورية منها، بانتباه شديد لمنع البلاد ومعها اللبنانيين من الانزلاق اكثر في جهنم وصولا الى الارتطام الكبير".
Advertisement
وأكد في حديث ل"الأنباء" الكويتية انه "لا يمكن لموقع رئاسة الجمهورية، ان يكون موقعا لتمثيل فريق سياسي على حساب التوازن في البلاد، فالرئيس القوي هو الذي يمثل كل اللبنانيين دون استثناء، والذي لا طموحات ولا أطماع سياسية لديه"، معتبرا بالتالي ان "الكلام عن حقوق لهذه الطائفة او تلك، مجرد خطاب موتور في مقاربة الاستحقاقات، ومن شأنه اغراق البلاد اكثر فأكثر في الوحول الطائفية، فلا حقوق الا حقوق المواطنية، حقوق اللبنانيين على اختلاف انتماءاتهم الطائفية، بلقمة عيش كريمة لا يميز افتقادها بين مسلم ومسيحي، او بين حزبي من هذا اللون وذاك التوجه". (الأنباء الكويتية)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
02:15 | 2022-08-22
02:00 | 2022-08-22
01:45 | 2022-08-22
01:31 | 2022-08-22
01:30 | 2022-08-22
01:15 | 2022-08-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website