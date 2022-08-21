باريس تتحضّر للدخول بقوّة على خط الإستحقاق الرئاسي وأكثر من صيغة للحلّ

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كتب فادي عيد في" الديار": المعلومات الواردة من باريس في الساعات الماضية، وفق أحد النواب الذي له صداقات متينة في فريق الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، تؤكد بأن باريس تتحضّر للدخول بقوة على خط الإستحقاق الرئاسي، والملف اللبناني بشكل عام، تجنّباً لتفاقم الأوضاع في لبنان، حيث بدأت تتحوّل إلى صراع طائفي ومذهبي، في حين أن القضايا الإجتماعية تشهد أيضاً مزيداً من التدهور، وبناءً على هذه المعطيات، فإن العاصمة الفرنسية لديها أكثر من صيغة للحل للتشاور مع حلفائها الأوروبيين وواشنطن، ودولٍ عربية معنية بالملف اللبناني.لذا، وحيال، هذه المؤشّرات، فإن الأوساط السياسية، ترى أن التصعيد سيبقى على ما هو عليه، وسيأخذ أشكالاً متنوعة، وكل ذلك له صلة بالشعبوية وتحسين شروط هذا التيار وسواه أمام اقتراب نهاية عهد الرئيس ميشال عون، ومن هذا المنطلق أيضاً، فإن رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل يبرز في طليعة الذي يُصعّدون، كونه الحلقة الأقرب للرئيس عون، ويرى بأنه بعد نهاية هذا العهد ليس كما قبله لـ «التيار» وله شخصياً، ولهذه الأهداف ستكون له في الأيام القليلة المقبلة سلسلة مواقف تصعيدية تطاول أكثر من جهة وفريق، ولها صلة مباشرة بالإستحقاق الرئاسي، وبواقع «التيار البرتقالي».