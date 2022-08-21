29
o
بيروت
33
o
طرابلس
15
o
صور
30
o
جبيل
29
o
صيدا
29
o
جونية
26
o
النبطية
26
o
زحلة
25
o
بعلبك
15
o
بشري
29
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
"الجنرال لن يُغادر بعبدا"
Lebanon 24
21-08-2022
|
22:49
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتبت صونيا رزق في " الديار": تتسارع جولات وزيارات عدد من الديبلوماسيين العرب والاجانب بصورة لافتة، لجسّ نبض المعنيين بالملف الرئاسي، وإعداد التقارير عن مستجداته وارسالها الى دولهم، كما يجري البحث في مرحلة ما بعد خروج الرئيس عون من بعبدا، مع حرص الديبلوماسيين على حثّ المسؤولين اللبنانيين تجنّب الفراغ، والاتفاق على إسم مرشح وسطي مقبول من اكثرية الاطراف، لانّ القوى الدولية تعمل على إيصال شخصية لبنانية الى الرئاسة الاولى، بعيدة عن الصراعات والسجالات القائمة، وهذا يعني إستبعادها الأسماء المرشحة المعروفة، وتلك التي يتم التداول بها كل فترة.
Advertisement
وفي حال تكرّرت مشاهد جلسات انتخاب الرئيس، كما حصل سابقاً، فهذا يعني انّ الرئيس عون سيكون على مفترق طرق، اذ لا يحق له البقاء في القصر الجمهوري دستورياً، وحكومة تصريف الاعمال لا تتمتع بسلطة كاملة، فيما البعض يعتبر انه يحق لها تسلّم صلاحيات الرئيس، وهنا سيكون السجال قوياً ومخيفاً وقد يؤدي الى ما لا يحمد عقباه طائفياً، والمطلوب تطبيق الدستور وإنتخاب رئيس خلال المهلة الدستورية وإلا سيكون الوضع كارثياً، وفي حال لم يتحقق ذلك وفق مصادر «التيار الوطني الحر»، فعلى الرئيس عون البقاء في بعبدا، الامر الذي إعتبرته مصادر سياسية مواكبة لفترة الفراغ السابق، انه سيكون لمصلحة «التيار» ورئيسه باسيل الذي يُحضّر عدداً من السيناريوهات، لان خروج الرئيس عون من القصر الجمهوري يعني نهاية «التيار» ودور رئيسه، الامر الذي لا يمكن لباسيل ان يقبل به، بل على العكس سيتمسك ببقاء الرئيس عون كورقة في يده، تحوي شرطاً مفاده «اما باسيل في القصر او لا رئيس»، أي التاريخ سيعيد نفسه «اما عون في القصر او لا رئيس»، وذلك من خلال تظاهرات شعبية سيقوم بها محازبو ومناصرو «التيار» لمنع الرئيس عون من مغادرة بعبدا، وفي حال دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري، أي اللاعب الرئاسي الاول الى جلسة لإنتخاب رئيس، بدءاً من شهر ايلول وكرّر الدعوات، سيقوم «التيار» بقطع الطرقات لعدم وصول النواب.
وفي هذا السياق ايضاً، نقل عن مسؤول في «التيار» مقرّب جداً من باسيل، قوله أينما تواجد بأنهم «كتيار سيفعلون المستحيل لإيصال باسيل الى الرئاسة، ولن يتراجعوا مهما كانت الاسباب، لانه يستحق هذا المنصب عن جدارة».
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
جديد الكهرباء.. هل ستزداد التّغذية؟
Lebanon 24
جديد الكهرباء.. هل ستزداد التّغذية؟
07:07 | 2022-08-21
21/08/2022 07:07:40
Lebanon 24
Lebanon 24
إبنة ملكة جمال لبنان السابقة أصبحت شابة جميلة... هكذا رقصت بالمايوه مع أحد أصدقائها في تركيا (صور)
Lebanon 24
إبنة ملكة جمال لبنان السابقة أصبحت شابة جميلة... هكذا رقصت بالمايوه مع أحد أصدقائها في تركيا (صور)
03:00 | 2022-08-21
21/08/2022 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
حركة داخل أحد "أنفاق حزب الله" اليوم.. مسؤولٌ يدخله وهذا ما كشفه! (صورة)
Lebanon 24
حركة داخل أحد "أنفاق حزب الله" اليوم.. مسؤولٌ يدخله وهذا ما كشفه! (صورة)
14:16 | 2022-08-21
21/08/2022 02:16:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الاتفاق "النووي" قد يُنقذ لبنان.. هكذا سيتحرّك "حزب الله"
Lebanon 24
الاتفاق "النووي" قد يُنقذ لبنان.. هكذا سيتحرّك "حزب الله"
03:00 | 2022-08-21
21/08/2022 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لكل من يتواجد في بيروت.. إليكم هذا الخبر المُهم جداً
Lebanon 24
لكل من يتواجد في بيروت.. إليكم هذا الخبر المُهم جداً
11:17 | 2022-08-21
21/08/2022 11:17:34
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
02:15 | 2022-08-22
سوريا مجدداً في لبنان
02:00 | 2022-08-22
جعجع ونصرالله يتوافقان !
01:45 | 2022-08-22
ما الذي ينتظرُه "حزب الله" قريباً؟
01:31 | 2022-08-22
لا أثر له منذ 4 أشهر.. وهذه المعلومات التي وصلت لأهله عنه!
01:30 | 2022-08-22
الكتائب والقوات: قطيعة أم تقدّم في العلاقة؟
01:15 | 2022-08-22
خطوة لافتة من نوّاب التغيير والتركيز المقابل على هذه النائبة
فيديو
كلاب آلية تفتتح مؤتمر روبوتات عالمي.. شاهدوا رقصتهم (فيديو)
Lebanon 24
كلاب آلية تفتتح مؤتمر روبوتات عالمي.. شاهدوا رقصتهم (فيديو)
08:00 | 2022-08-20
22/08/2022 09:20:57
Lebanon 24
Lebanon 24
خلعت ملابسها وهجمت على قمرة القيادة.. سيدة شبه عارية تهدد بتفجير إحدى الطائرات شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
خلعت ملابسها وهجمت على قمرة القيادة.. سيدة شبه عارية تهدد بتفجير إحدى الطائرات شاهدوا الفيديو
00:38 | 2022-08-17
22/08/2022 09:20:57
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب ألفاظ جريئة في أغنيتها.. فنانة لبنانية تتعرض للهجوم والانتقادات (فيديو)
Lebanon 24
بسبب ألفاظ جريئة في أغنيتها.. فنانة لبنانية تتعرض للهجوم والانتقادات (فيديو)
04:45 | 2022-08-16
22/08/2022 09:20:57
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact